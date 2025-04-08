Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


08 Nisan 2025 14:01
İşe geri dönüş

Adalet bakanlığına bağlı kadrolu memur iken istifa ettikten sonra üzerinden bir yıldan fazla süre geçtiğinde memurluğa geri dönüş talebinde bulunmak istediğimizde nasıl bir yol izlemeliyiz, dilekçemizi nasıl yazmalıyız, nerelere başvuru yapmalıyız?

Bilgisi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum.

Teşekkürler.

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