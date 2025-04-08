Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Nisan 2025 14:07
CTE lojamanları hakkında

Merhaba, kampüs cezaevlerinde çalışan arkadaşlar bulunduğunuz kurumda lojman tahsisleri neye göre yapılıyor? Görev, sıra, hizmet vs.


kadiresref
Memur
08 Nisan 2025 14:31

Hepsi mevcut kaloriferci görev icabı, sair memurlar sıraya göre, devamlı ihtiyaç olanlar hizmet tahsisli

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