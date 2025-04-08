KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


08 Nisan 2025 14:28
P3 89.1 puan ile herhangi bir atama?

Şuan özel sektörde kendi mesleğimi yapıyorum ama çok bunaldım normalde aynı yerde bile olamayacağım insanlar patronluk yapıyor küçük bir yerdeyim maaş desen asgari çok bunaldım hic iyi hissetmiyorum normalde kendi mesleğimden atanmak istiyordum ama şuan ne olursa yapmaya razıyım neler yapabilirim? Lütfen yardımcı olabilir misiniz:(


maestroy
Aday Memur
08 Nisan 2025 14:29

Hangi bölüm mezunusunuz?


Diotima01
Aday Memur
08 Nisan 2025 14:31

Odyoloji

maestroy, 45 dk. önce

Hangi bölüm mezunusunuz?

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Apron memuru atamaları 2025Ticaret AlımıİBB maaşP3 89.1 puan ile herhangi bir atama?Diploma hk.İşe başlama belgeleri arşivden önce mi,sonra mı veriliyor?Çevre Şehircilik CBS Uzman yardımcılığı atamasıKİT vs Bakanlık mühendis maaşıÜniversitede herhangi bir lisans mezunu büro personeli ne iş yapıyor?

Sözlük

güne bir söz bırak 1 İki ayaklı yürüyen baca 1 bazı haksızlıklara sessiz kalmak,bazılarını vurgulamak 2 Burhan Altıntop 1 asomatognozi 1 terapötik 1 pizzica 1 gattaca 1 nifak tohumu 1 hz.süleyman 1

Son Haberler

Ramazan Bayramı'nı tatilinde havalimanlarını 6,1 milyon yolcu kullandıSavunma ve havacılık ihracatında tarihi rekor: Yüzde 147 arttıOSB'ler için 2 bini aşkın sanayici başvuru yaptıErdoğan'dan CHP'ye Sert Tepki: 'Kara Gömlekliler'Türkiye'nin İlk İklim Kanunu Neler Getiriyor?

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettü oranı ne olur?Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi