Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Nisan 2025 15:14
Dizde bulunan tümör ve dilim raporu

Herkese selamlar.Allah kaza bela vermesin.Sol diz kapağımda iyi huylu dev hücre tümörü tespit edildi.Doç.Dr. ameliyat olmam durumunda 70 yaşındakiler gibi olacağımı söyledi.Tedavi vermedi.Hangi dilim alabilim.Bu konuda bilgisi olup yardımcı olabilecek meslektaslarima teşekkür ederim

Çok Yazılan Konular

Ramazan bayramı ödüllendirmesiİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPolisin sorunları nelerdir?2025 Polsan temettüResmi kıyafetin tayta dönüşmesiTeşkilatın 180'inci yılında 180 bin lira promosyonTercih edilecek ilk 5 il hangisi olur?İddia ediyorum yıl sonu 2.şark kalkacak5434-5510 adaletsizliğine dur de!

Sözlük

hz.süleyman 1 dünya piyasası 1 koyun can derdinde,kasap et derdinde 1 terapötik 1 haftanın son iş günü son saatler 1 nifak tohumu 1 abhazya 1 Ofis kazaları 1 Burhan Altıntop 1 gattaca 1

Son Haberler

18 ilde 'change' araç operasyonunda 50 şüpheli yakalandıİGDAŞ Genel Müdürü Çolak görevinden ayrıldıÖzvar'dan Gazze'deki Kriz İçin Akademik Dayanışma ÇağrısıMotorinden sonra benzine de indirim geliyorŞişli'de ev basıp 2 kişiyi katleden zanlılar yakalandı

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi