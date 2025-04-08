Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han



Kapalı
08 Nisan 2025 15:48
IKM silah ruhsatı
tecrübeli arkadaşların silah taşıma ruhsatı alırken ki adımları sırasıyla yazmaları konusunda yardımcı olmalarını bekliyorum. Teşekkürler

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