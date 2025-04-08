Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


08 Nisan 2025 15:48
proje okulları sonuç
Sonuçları açıklamak için daha ne bekliyorlar. Neden işler zamanında yapılmaz.

Aselban19
Aday Memur
08 Nisan 2025 15:53

Sanırım akşamı, hatta geceyi bulacak sonuçların açıklanması. Bir ihtimal mesai bitimi de olabilir.


Kitap Dünyası
Şef
08 Nisan 2025 16:00

O kadar bekler miyiz ya


serbestokur
Aday Memur
08 Nisan 2025 16:06

Artık bu sonuç açıklama günlerinde yaşanan mantıksızlığa birinin el atması lazım. Her tayin sonucunda yaşanıyor bu. Bu seferki ayrı bi saçma. 2 ay önce başvurusu alınmış şeyi nasıl hala açıklıyamıyorsun? Bayram tatili girip sonuç tarihi ertelenmese geçen hafta açıklanacaktı bir de.


rümeysa55
Aday Memur
08 Nisan 2025 16:10
aynen dün bile açıklanabilirdi diyordum ve hala bekliyoruz
serbestokur, 1 saat önce

Artık bu sonuç açıklama günlerinde yaşanan mantıksızlığa birinin el atması lazım. Her tayin sonucunda yaşanıyor bu. Bu seferki ayrı bi saçma. 2 ay önce başvurusu alınmış şeyi nasıl hala açıklıyamıyorsun? Bayram tatili girip sonuç tarihi ertelenmese geçen hafta açıklanacaktı bir de.


kaya yavuz47
Aday Memur
08 Nisan 2025 16:13
akşam açıklarlar

lutt
Şube Müdürü
08 Nisan 2025 16:23

Arkadaş Bakanlıktan öğrenmiş haftaya kalmıs


rümeysa55
Aday Memur
08 Nisan 2025 16:27
şaka kaldıracak halimiz kalmadı
lutt, 46 dk. önce

Arkadaş Bakanlıktan öğrenmiş haftaya kalmıs


nwkay
Aday Memur
08 Nisan 2025 16:30

hiçbir beklentim olmamasına rağmen ben bile strese girdim.


baykuş123
Şef
08 Nisan 2025 16:40

Neye göre atama yaptıkları belli değil , her şey olabilir.Haftaya açıklıyoruz deseler şaşırmam atama yapmayacağız iptal ettik deseler yine şaşırmam.

Kitap Dünyası, 1 saat önce

O kadar bekler miyiz ya


rümeysa55
Aday Memur
08 Nisan 2025 16:50
o da doğru
baykuş123, 29 dk. önce

Neye göre atama yaptıkları belli değil , her şey olabilir.Haftaya açıklıyoruz deseler şaşırmam atama yapmayacağız iptal ettik deseler yine şaşırmam.


ta345
Şef
08 Nisan 2025 16:56

7 dakika sonra akşam olacak. of bunaldım...

kaya yavuz47, 56 dk. önce
akşam açıklarlar

lutt
Şube Müdürü
08 Nisan 2025 16:59

dayı sayısına göre

baykuş123, 29 dk. önce

Neye göre atama yaptıkları belli değil , her şey olabilir.Haftaya açıklıyoruz deseler şaşırmam atama yapmayacağız iptal ettik deseler yine şaşırmam.

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