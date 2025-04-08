Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


08 Nisan 2025 16:07
Memur Güvenlik yardım

Arkadaşlar kurumda 8 Güvenlik Görevlisi 6 işci 2 memur olarak çalışıyoruz,hepimiz 12/36 çalışırken sadece 2 memur güvenlik bizi bir hafta 08:30/17:30 bir hafta gece 24:00/08:30 hafta sonları izin şeklinde nöbet yazdılar.Işci arkadaşlar bu şekilde çalışmak istemediği için sadece 2 memur güvenlik zorunlu bu sisteme gecirildi.Bizde 12/36 çalışmak istiyoruz,kurumun bu şekilde çalışma sistemine ihtiyacı varsa dönüşümlü olsun diye yönetime belirttik yasal olarak sadece bize dayatılan bu durumla ilgili ne yapabiliriz?

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