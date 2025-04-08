Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Nisan 2025 16:33
3+1 eş durumu

Merhaba bir çok yere yazdım ama net bilgi alamadım belki burada alabilirim. Ben 3+1 sağlık bakanlığı personeliyim. Eşim fakültede 4Dli eş durumu tayin hakkım kaç yıl sonra olur?

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