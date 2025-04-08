Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Nisan 2025 17:22
Konuşma bozukluğu raporu polisliğe engelmi

Merhaba. Bundan 4 yıl önce dil ve konuşma bozukluğu Ram özel gereksinim raporu almıştım 1 yıllık. Rapor bitti konuşmamda hiç problem yok ve rapor bittikten 2 yıl sonra ben hastaneye gidip hiçbir sorunum olmadığına dair durum bildirir bir rapor çıkarttım hastanın konuşma bozukluğu yoktur engel oranı sıfır diye e devlete girildi. Polislikte sıkıntı çıkarırmı ? Sonuçta hiçbir sorunum olmadığı sağlam olduğum görünüyor e devlette

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