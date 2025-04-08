Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Nisan 2025 17:46
Polsan Üyelik Tipi Seçimi

Polsan katılımlı ve katılımsız uyelik tipleri arasında tercihlerimizi kolaylastırmak için bu başlık altında aşagıdaki bilgilerinizi yazarsanız sevinirim

Üyelik tipi: Katılımlı/Standart

Üyelik süresi: 20 ay

2025 temettü miktarı: 5.000 TL

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