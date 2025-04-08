norm fazlalığı önemli soru

merhaba eşim 2 yıldır aynı okulda öğretmen bu yıl norm fazlası olucak başka okula bu sebeple geçince 3 yıl daha orada zorunlu çalışma süresi yenilenmiş mi olucak? yoksa 2 yıldan mı devam edicek? ve norm fazlası olan öğretmenin ataması diğer okula asaleten mi olmakta yani kadrosu yeni gittiği okulda mı oluyor sevgiler..

merhaba eşim 2 yıldır aynı okulda öğretmen bu yıl norm fazlası olucak başka okula bu sebeple geçince 3 yıl daha orada zorunlu çalışma süresi yenilenmiş mi olucak? yoksa 2 yıldan mı devam edicek? ve norm fazlası olan öğretmenin ataması diğer okula asaleten mi olmakta yani kadrosu yeni gittiği okulda mı oluyor sevgiler..