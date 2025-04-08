Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


08 Nisan 2025 17:49
Norm fazlalığında çalışma süresi

merhaba eşim 2 yıldır aynı okulda öğretmen bu yıl norm fazlası olucak başka okula bu sebeple geçince 3 yıl daha orada zorunlu çalışma süresi yenilenmiş mi olucak? yoksa 2 yıldan mı devam edicek? ve norm fazlası olan öğretmenin ataması diğer okula asaleten mi olmakta yani kadrosu yeni gittiği okulda mı oluyor sevgiler..


tonya61
Aday Memur
08 Nisan 2025 18:02
Kadrosu yeni okulda olacak tabii ki.3 yıl beklemeyecek,2+1 yıl toplam 3 yıl olunca tayin hakkı olacak.

yafesin
Aday Memur
09 Nisan 2025 10:56
peki hocam mazeret bildirme gibi bir durumu oluyor mu bende memurum aynı ilçede mesela ilçe dışı olmaması için bildirsek
tonya61, 2 gün önce
Kadrosu yeni okulda olacak tabii ki.3 yıl beklemeyecek,2+1 yıl toplam 3 yıl olunca tayin hakkı olacak.

bahçesaray
Şef
09 Nisan 2025 13:32

zh yenilenmez ,kaldığı yerden devam eder,kadro gidiyor,ama atama süresi hesabında norm öncesi ve sonrası beraber hesaplanıyor

yafesin, Dün
peki hocam mazeret bildirme gibi bir durumu oluyor mu bende memurum aynı ilçede mesela ilçe dışı olmaması için bildirsek

Heaven66
09 Nisan 2025 17:21

Eşim polis memuru görev belgesi sunduk gönderirler mi acaba bende norm fazlası oldum


yafesin
Aday Memur
09 Nisan 2025 23:21
+1
Heaven66, Dün

Eşim polis memuru görev belgesi sunduk gönderirler mi acaba bende norm fazlası oldum

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