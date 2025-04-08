Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


08 Nisan 2025 18:15
Sanayi eş durumu

Merhabalar herkese

Eşim sanayide bir dükkanda çalışıyor sigortalı olarak. Ben yanına eş durumu isteyebilir miyim? Hangi belgeleri almam gerekir?

Cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.

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