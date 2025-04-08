Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Nisan 2025 19:04
2025 Atama
merhaba, 12 yıllık memuriyet ve hep İstanbuldaydık. puanım 10800. Erzincan, Gümüşhane, Mardin İlk üç tercihim. sizce gelır mı?

mesut066
Aday Memur
08 Nisan 2025 19:16
Puan sistemi ilk defa uygulandığı için net olmasada tercih listene göre gelebileceğini düşünüyorum

B.S.Y.24
08 Nisan 2025 19:17
düşünceniz için teşekkür ediyorum
mesut066, 2 saat önce
Puan sistemi ilk defa uygulandığı için net olmasada tercih listene göre gelebileceğini düşünüyorum

mesut066
Aday Memur
08 Nisan 2025 19:22
Rica ederim geçmiş yıllarda istatistikler vardı ulaşabilirsen onlara Erzincanın ilk sırada tercih sayısı fikir verebilir .
B.S.Y.24, 2 saat önce
düşünceniz için teşekkür ediyorum

Hkn353535
Aday Memur
08 Nisan 2025 20:25
ilişik ne zaman kesebiliriz bilgisi olan var mı

pls1940
Aday Memur
08 Nisan 2025 20:37

Reis istnbulun puani yuksek benim 11 yilda 11200 puan senin neden az.ben kendimi az dusunuodum

Toplam 5 mesaj

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