Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


08 Nisan 2025 19:22
İl dışına muaffakatli yerleşim yeri değişikliği

Merhaba, il dışında olan diğer adresimi yerleşim yerim olarak değiştirmek istiyorum. Fakat nüfusa kendim gidemiyorum. Bu konuyu vekâletle halletmem mümkün mü.(vekaletle diğer adresimdeki nüfus müdürlüğüne bir arkadaşım gitse mesela)

İkinci sorumsa ev sahibinden muaffakat alarak diğer adresimi eklettim arkadaşım nüfusa vekâletle gittiğinde ev sahibinden de tekrar muaffakat isteyecekler mi onunda vekalet vermesi gerekir mi ?

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