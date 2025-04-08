Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


08 Nisan 2025 19:26
Pansiyonlu okullarda etüt görevi
Pansiyinlu okullarda idareciler etüt görevi alabilir mi? Alabiliyor ise bunun görev süresi 4 saat mi 1 saat mi? Çünkü ekders karşılığı 4 saat ekders alınıyor. Bu görevi öğretmenlerde alabiliyor mu yoksa sadece idareciler mi alabilir? Ve belletici etüt gününde idareci kendine etüt yazmış ise belletici etüt olmak zorunda mı?

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