Pansiyonlu okullarda etüt görevi

Pansiyinlu okullarda idareciler etüt görevi alabilir mi? Alabiliyor ise bunun görev süresi 4 saat mi 1 saat mi? Çünkü ekders karşılığı 4 saat ekders alınıyor. Bu görevi öğretmenlerde alabiliyor mu yoksa sadece idareciler mi alabilir? Ve belletici etüt gününde idareci kendine etüt yazmış ise belletici etüt olmak zorunda mı?

Pansiyinlu okullarda idareciler etüt görevi alabilir mi? Alabiliyor ise bunun görev süresi 4 saat mi 1 saat mi? Çünkü ekders karşılığı 4 saat ekders alınıyor. Bu görevi öğretmenlerde alabiliyor mu yoksa sadece idareciler mi alabilir? Ve belletici etüt gününde idareci kendine etüt yazmış ise belletici etüt olmak zorunda mı?