Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Nisan 2025 19:28
çözger raporu
çocuğunun çözger raporu olan annelere nöbet muafiyeti var mı

lDeimosl
Genel Müdür
08 Nisan 2025 19:32

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/4498/0/nobet-hizmetlerinden-muafiyetpdf.pdf

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