Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Nisan 2025 20:47
Sinop 2025 atama

Sinop için çalışma koşulları şehir sosyal imkan eğitim lojman vb. konularda bilgi verecek var mı şimdiden teşekkürler


Münferit55
Aday Memur
08 Nisan 2025 22:07
sosyal imkan zayıf.yazlar güzel ve eğlenceli,kışlar rüzgarlı ve sıkıcı.kadrosu 10 üzerinden 9.

can2525
Aday Memur
09 Nisan 2025 10:22
teşekkürler
Toplam 2 mesaj

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