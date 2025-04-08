Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Nisan 2025 20:47
Sinop hakkında
Sinop için çalışma koşulları şehir sosyal imkan eğitim lojman vb. konularda bilgi verecek var mı şimdiden teşekkürler

Münferit55
Aday Memur
08 Nisan 2025 22:07
sosyal imkan zayıf.yazlar güzel ve eğlenceli,kışlar rüzgarlı ve sıkıcı.kadrosu 10 üzerinden 9.
Toplam 1 mesaj

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