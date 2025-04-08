belediye memur maaşları

Merhaba arkadaslar Konya Selçuk Üniversitesi güncel memur maaşları tam olarak ne civarda bilginiz var mı? Sds miktarı ve diğer hakları nelerdir?

Merhaba arkadaslar Konya Selçuk Üniversitesi güncel memur maaşları tam olarak ne civarda bilginiz var mı? Sds miktarı ve diğer hakları nelerdir?