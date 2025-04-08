Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


08 Nisan 2025 20:50
belediye memur maaşları
Merhaba arkadaslar Konya Selçuk Üniversitesi güncel memur maaşları tam olarak ne civarda bilginiz var mı? Sds miktarı ve diğer hakları nelerdir?

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