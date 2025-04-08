Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Nisan 2025 21:48
Derece Kademe

Mesleğe başlayan infaz koruma memuru meslek lisesi derece kademe ne ile başlar arkadaşlar? 2015 mayıs da meslek lisesi mezunu olarak infaz koruma memurluğuna başlayan arkadaş varsa dm atabilirmi. Yardımlarınız için teşekkürler


Fatihcngz55
Aday Memur
08 Nisan 2025 21:52
meslek lisesi fark etmiyor , normal lise gibi başlıyorsun

kepsil
Aday Memur
08 Nisan 2025 22:11

bazı komisyonlar meslek lisesi 12/2 den başlatmış

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