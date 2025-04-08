Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Nisan 2025 21:57
İş Sağlığı ve Güvenliği

Diş Hastanesinden Makine teknikeri olarak çalışmaktayım. AÖF uluslararası arası bölümünü bitirmek üzereyim. İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü kapsamında yüksek lisans yaparsam maddi olarak bir getirisi olur mu? Yardımcı olursanız sevinrim.

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