Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


08 Nisan 2025 22:00
İBB/İETT/İSKİ Memur Mülakatları

Merhaba, bu yazdığım kurumların sözlü mülakatına gireceğim. Mülakat konularının bir tanesi, kadro unvanına ilişki mesleki bilgi ve uygulamalı yeteneğin ölçülmesi. Ben bilgisayar işletmeni kadrosundan gireceğim. Tam olarak neyi sınayabilirler? Zorlayıcı olur mu? Daha önce bu deneyimi yaşayan arkadaşlar varsa fikir ve görüşlerini paylaşırsa çok sevinirim.

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