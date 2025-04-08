Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Nisan 2025 23:03
Maraş, Hatay 2025

Maraş ve Hatay illerinden hangisi daha iyi durumda çalışma şartları, lojman, görev yoğunluğu vs. orada çalışan arkadaşlar bilgilendirirse iyi olur


pls1940
Aday Memur
08 Nisan 2025 23:04

Devrem senin bu soruna cevap vermek icin iki ilide gormek ayni anda yasamak lazim.

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