KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


08 Nisan 2025 23:30
Düzelen konuşma bozukluğu

Merhaba. Bundan 4 yıl önce dil ve konuşma bozukluğu Ram özel gereksinim raporu almıştım 1 yıllık. Rapor bitti konuşmamda hiç problem yok ve rapor bittikten 2 yıl sonra ben hastaneye gidip hiçbir sorunum olmadığına dair durum bildirir bir rapor çıkarttım hastanın konuşma bozukluğu yoktur engel oranı sıfır diye e devlete girildi. Polislikte sıkıntı çıkarırmı ? Sonuçta hiçbir sorunum olmadığı sağlam olduğum görünüyor e devlette


nuri.
Aday Memur
09 Nisan 2025 01:20
cevaplrı takip edebileyim diye yorum yazıyorum

Ömeraybek
Aday Memur
09 Nisan 2025 02:39
emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliği psikolojik hastalıklar hariç geçmiş hastalıklarınızla ilgilenmez diye biliyorum. sağlık kuruluna girdiğiniz zaman o anki durumunuz değerlendirilir. lakin hastane bir olumsuzluk görürse hakem hastaneye sevk edilir oradan olumlu alırsanız sıkıntı olmaz ama 2 hastaneden de olumsuz alırsanız sağlıktan elerler..
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