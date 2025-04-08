Düzelen konuşma bozukluğu

emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliği psikolojik hastalıklar hariç geçmiş hastalıklarınızla ilgilenmez diye biliyorum. sağlık kuruluna girdiğiniz zaman o anki durumunuz değerlendirilir. lakin hastane bir olumsuzluk görürse hakem hastaneye sevk edilir oradan olumlu alırsanız sıkıntı olmaz ama 2 hastaneden de olumsuz alırsanız sağlıktan elerler..

emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliği psikolojik hastalıklar hariç geçmiş hastalıklarınızla ilgilenmez diye biliyorum. sağlık kuruluna girdiğiniz zaman o anki durumunuz değerlendirilir. lakin hastane bir olumsuzluk görürse hakem hastaneye sevk edilir oradan olumlu alırsanız sıkıntı olmaz ama 2 hastaneden de olumsuz alırsanız sağlıktan elerler..