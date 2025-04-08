Proje okul atama adaletsizliği

başka başvuran olup olmadığını nasıl öğrendiniz bizde iki açık vardı ben ve görevlendirme arkadaşım başvurduk ikimizin de olmadı

başka başvuran olup olmadığını nasıl öğrendiniz bizde iki açık vardı ben ve görevlendirme arkadaşım başvurduk ikimizin de olmadı