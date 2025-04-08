Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


08 Nisan 2025 23:39
Proje okul atama adaletsizliği
Okulumda norm olmasına rağmen ve başka başvuran olmamasına rağlçmen görev sürem uzatılmadı

1aysemm
Aday Memur
08 Nisan 2025 23:42

Hocam bizim sendika yarin dava surecine baslayacak. Neye göre atama yapildi diye


Diskriminant3
Aday Memur
08 Nisan 2025 23:47
başka başvuran olup olmadığını nasıl öğrendiniz bizde iki açık vardı ben ve görevlendirme arkadaşım başvurduk ikimizin de olmadı

Dantesedmond
Aday Memur
08 Nisan 2025 23:52

Müdür beye sordum hocam iki norm boş kaldı

Diskriminant3, 24 dk. önce
başka başvuran olup olmadığını nasıl öğrendiniz bizde iki açık vardı ben ve görevlendirme arkadaşım başvurduk ikimizin de olmadı

atahoca
Müsteşar Yardımcısı
08 Nisan 2025 23:57

Anlaşıldığı kadarıyla atamalarda ciddi sıkıntılar olmuş. Ya ciddi adaletsizlik oldu ya da ellerine yüzlerine bulaştırdılar.

Dava süreçleri bir başlasın bakalım... Arkadaşların durum ne olacak.

Herhalde meslekte (ülke ile paralel) huzuru (o da kaldıysa) bozulmamış tek kişi bile kalmayacak.


a1981
Müsteşar
09 Nisan 2025 00:06

önceleri bu işler sınavla oluyordu.

şimdi neye göre olduğu belli değil.

bu ülkede objektif olarak adil bir merkezi sınavla yürümeyen hiç bir süreç benim içime sinmiyor.


Dantesedmond
Aday Memur
09 Nisan 2025 00:07
işin ilginç yanı beni il olumlu onaylamış ama sonuç yerleşemedim okulumda iki norm boş kaldı
Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Proje okulları sonuçMaaş karşılığı 21 saat olmalıProje ataması son durumEn zor öğretmenlik branşıEk dersler ne alemde?Proje okula ikinci 4 yıla başvurusu kabul edilmeyen öğretmen hemen norm fazlası mı olur ?Proje okulu atama sonuclari yarin belli olacakMEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecekProje okulu öğretmen atama sonuçlarıEk Ders

Sözlük

bazı haksızlıklara sessiz kalmak,bazılarını vurgulamak 2 çifte standart 2 güne bir söz bırak 1 İki ayaklı yürüyen baca 1 düz iplik hattı 1 Yol Hipnozu 2 sözlük çok güzel gelsenize 5 koyun can derdinde,kasap et derdinde 1 Bugün olanlar 2 soru 1

Son Haberler

TOEFL Belgesi Akademik Atamalarda Kullanılır Mı?9 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıklarıDiyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 1'i polis 13 yaralıMarmara Cezaevi'nde tutukluya saldırı iddiasına açıklamaKazada ölen sürücüsünün kafasında mermi çekirdeği bulundu

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi