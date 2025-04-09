KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : gül-feşan


09 Nisan 2025 00:56
SGS'de optik formu imzalamadım.

Merhaba. 5 Nisan tarihinde yapılan SMMM Staja Giriş Sınavı'nda optik forma imza atmayı unuttum. Gözetmenlerin de bu konuda bir uyarısı vs. olmadı. Sadece kendilerinin uzattığı yoklama kağıdını imzaladım. Bunun yanında optik forma TC kimlik numaramı kodladım. Herhangi bir iptal durumuyla karşılaşmaktan korkuyorum. TESMER'e mail attım. Kendileri konuyu Ankara Üniversitesinin sınav birimine ilettiklerini söylediler. Bu sınava giren veya bu konuda bilgisi olan varsa bilgilendirebilir mi? Teşekkürler.

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