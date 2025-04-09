Polsan zorbalığı !

Yatan 57 bin maaştan birde polsan 2900 kesinti yapınca izinlerde en ucuz otobüs bileti hangisi ona bakıyoruz artık. Verilen temettülerde cabası. Koca sene kesinlen tutarların karşılığı 15.000 temettü. 7. Yıla gireceğim bir tane olumlu yorum duymadım, çok insanın ahını alıyorlar, bu şekil iflah olmaz bu kurum. Zorunlu üyeliklerin 2018 de yasalaşması, verilen temettü tutarları, verilen kredi faiz oranları vs hiç biri normal değil bir anormallik var bu işte, bu zorunlu üyeliğin polise özel bi numarası olmalı ama yok! 7 yıl olacak bir fayda göremedik. üstüne üstün paramız da buhar oldu gitti. Hepimiz bu zorunlu üyelikler den çok rahatsızız,ne yaparız ne ederiz kimsenin fikri yok.. 3-5 polsan trolü yorumlar altına gelip güzelleme yapmasın işiniz gücünüz algı oyunları.

Yatan 57 bin maaştan birde polsan 2900 kesinti yapınca izinlerde en ucuz otobüs bileti hangisi ona bakıyoruz artık. Verilen temettülerde cabası. Koca sene kesinlen tutarların karşılığı 15.000 temettü. 7. Yıla gireceğim bir tane olumlu yorum duymadım, çok insanın ahını alıyorlar, bu şekil iflah olmaz bu kurum. Zorunlu üyeliklerin 2018 de yasalaşması, verilen temettü tutarları, verilen kredi faiz oranları vs hiç biri normal değil bir anormallik var bu işte, bu zorunlu üyeliğin polise özel bi numarası olmalı ama yok! 7 yıl olacak bir fayda göremedik. üstüne üstün paramız da buhar oldu gitti. Hepimiz bu zorunlu üyelikler den çok rahatsızız,ne yaparız ne ederiz kimsenin fikri yok.. 3-5 polsan trolü yorumlar altına gelip güzelleme yapmasın işiniz gücünüz algı oyunları.