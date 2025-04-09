KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


09 Nisan 2025 06:16
Kpss lisans tarih için hangi kaynaklar kullanılmalı?

MEB kitapları, kpss konu anlatım, youtube

Sınav hazırlayan komisyon acaba akademik düzeyde tarih kaynaklarını da okumamızı bekler mi

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