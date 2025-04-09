Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Nisan 2025 09:06
Amasya ve ilçeleri hakkında bilgi
selamın aleyküm, amasya merkez ve ilçeler hakkında bilgi verebilecek varmı? Trafik branş

Çok Yazılan Konular

Ramazan bayramı ödüllendirmesiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2025 Polsan temettüİcralık polislerResmi kıyafetin tayta dönüşmesiPolisin sorunları nelerdir?5434-5510 adaletsizliğine dur de!İddia ediyorum yıl sonu 2.şark kalkacak11-15 yıl çalışanlar görev puanı anketi27 Aralık 2024 açığa alınanlar

Sözlük

İki ayaklı yürüyen baca 1 baraye 1 septimus severus 1 dünya piyasası 1 ulaşgkc 7 hayattan affını talep etmek 2 bu akşamda makarna yiyelim 2 bazı haksızlıklara sessiz kalmak,bazılarını vurgulamak 2 kanı çekilmek 1 haftanın son iş günü son saatler 1

Son Haberler

NASA uydusu okyanus tabanında 100 bin gizli dağ keşfettiÖzelleştirme İdaresi 7 İlde 13 Taşınmazı Satışa ÇıkardıInstagram'da 16 Yaş Altı Canlı Yayın İçin Ebeveyn İzni ŞartıKonut Kredisi Faiz Oranları: En Uygun Seçenekler Neler?7,1 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi