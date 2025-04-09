Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


09 Nisan 2025 09:23
Jandarma doguya hazırlık muhtemel

Merhabalar eşim muhtemel 1037 de. Sizce bu yık muhtemel kac alırlar

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