Hizmet İçi Eğitim Problemi 2025 Nisan

Nisan ayı itibariyle MEBBİS hizmet içi eğitim modülünden 2025 itibariyle 1 tane hizmet içi eğitim açılmadı. Geçen sene yıl içinde 250 - 300 tane yapılan bu eğitimler bu sene tasarruf tedbiri olsa dahili maksimum 150 ' ye falan indirilse anlayacakken resmen sıfıra indirildi bir tane dahi gözükmüyor. Çok üzücü bir durum ve öğretmenlerin gelişimi için tam bir fiyasko oluyor . hizmet içi eğitimler öğretmenlerin kendini geliştirmesinde büyük bir önem sağlıyor.

Nisan ayı itibariyle MEBBİS hizmet içi eğitim modülünden 2025 itibariyle 1 tane hizmet içi eğitim açılmadı. Geçen sene yıl içinde 250 - 300 tane yapılan bu eğitimler bu sene tasarruf tedbiri olsa dahili maksimum 150 ' ye falan indirilse anlayacakken resmen sıfıra indirildi bir tane dahi gözükmüyor. Çok üzücü bir durum ve öğretmenlerin gelişimi için tam bir fiyasko oluyor . hizmet içi eğitimler öğretmenlerin kendini geliştirmesinde büyük bir önem sağlıyor.