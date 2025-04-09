Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Nisan 2025 09:35
Hizmet İçi Eğitim Problemi 2025 Nisan
Nisan ayı itibariyle MEBBİS hizmet içi eğitim modülünden 2025 itibariyle 1 tane hizmet içi eğitim açılmadı. Geçen sene yıl içinde 250 - 300 tane yapılan bu eğitimler bu sene tasarruf tedbiri olsa dahili maksimum 150 ' ye falan indirilse anlayacakken resmen sıfıra indirildi bir tane dahi gözükmüyor. Çok üzücü bir durum ve öğretmenlerin gelişimi için tam bir fiyasko oluyor . hizmet içi eğitimler öğretmenlerin kendini geliştirmesinde büyük bir önem sağlıyor.

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