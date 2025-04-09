KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


09 Nisan 2025 09:51
Kariyer kapısı "başvuru onaylandı"

Merhabalar. Kariyer kapısı üzerinden yapmış olduğum başvuru için "başvuru beklemede" ibaresi değişmiş "başvuru onaylandı" yazıyor. Acaba bu başvurunun onaylandığı anlamına mı geliyor yoksa incelemek için onaylandı demek gibi bir şey mi? Bu konu hakkında bilgisi olan var mı yardımcı olabilirseniz sevinirim. Çünkü daha önce yaptığım başvurular "iptal edilen başvurular" kısmında gözüküyordu ilk kez bununla karşılaşıyorum


the back of furkan
Şube Müdürü
09 Nisan 2025 11:37

incelemek için

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