Üniversiteler Arası Karşılıklı Nakil Süreci: Gerçek Bir Çözüm mü, Sınırlı Bir Adım mı?

3-2. Sınırlamalar ve Sorunlar
Karşılıklı nakil (becayiş) zorunluluğu süreci tıkayabilir:
Nakil yapmak isteyen kişinin, gitmek istediği üniversiteden bir karşılıklı aday bulması gerekiyor.
Bu zorunluluk, sürecin esnekliğini kısıtlıyor ve birçok kişinin beklediği kadar yaygın bir çözüm olmayabilir.
Sadece kadrolu personeli kapsıyor olabilir:
Düzenlemenin sözleşmeli personeli kapsayıp kapsamadığı net değil.
Eğer yalnızca kadrolu memurları kapsıyorsa, YÖK bünyesindeki 4/B?li sözleşmeli personel ve diğer esnek çalışma modellerinde çalışanlar dışarıda kalacak.
Büyükşehirlerde becayiş bulmak zor olabilir:
İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerden taşraya gitmek isteyen çok kişi olabilir.
Ancak taşradan büyükşehirlere geçmek isteyen personel sayısı daha az olabilir.
Bu dengesizlik, sürecin belirli bölgelerde tıkanmasına neden olabilir.
Üniversiteler arasında yönetim engelleri çıkabilir:
Bazı üniversiteler, becayiş işlemlerine sıcak bakmayabilir veya ihtiyaçlarını gerekçe göstererek bazı nakilleri onaylamayabilir.
Özellikle rektörlükler ve personel daireleri arasındaki koordinasyon süreci belirleyici olacak.
3-2. Sınırlamalar ve Sorunlar
Karşılıklı nakil (becayiş) zorunluluğu süreci tıkayabilir:
Nakil yapmak isteyen kişinin, gitmek istediği üniversiteden bir karşılıklı aday bulması gerekiyor.
Bu zorunluluk, sürecin esnekliğini kısıtlıyor ve birçok kişinin beklediği kadar yaygın bir çözüm olmayabilir.
Sadece kadrolu personeli kapsıyor olabilir:
Düzenlemenin sözleşmeli personeli kapsayıp kapsamadığı net değil.
Eğer yalnızca kadrolu memurları kapsıyorsa, YÖK bünyesindeki 4/B?li sözleşmeli personel ve diğer esnek çalışma modellerinde çalışanlar dışarıda kalacak.
Büyükşehirlerde becayiş bulmak zor olabilir:
İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerden taşraya gitmek isteyen çok kişi olabilir.
Ancak taşradan büyükşehirlere geçmek isteyen personel sayısı daha az olabilir.
Bu dengesizlik, sürecin belirli bölgelerde tıkanmasına neden olabilir.
Üniversiteler arasında yönetim engelleri çıkabilir:
Bazı üniversiteler, becayiş işlemlerine sıcak bakmayabilir veya ihtiyaçlarını gerekçe göstererek bazı nakilleri onaylamayabilir.
Özellikle rektörlükler ve personel daireleri arasındaki koordinasyon süreci belirleyici olacak.