Üniversiteler Arası Karşılıklı Nakil Süreci: Gerçek Bir Çözüm mü, Sınırlı Bir Adım mı?

1-Son günlerde kamuoyuna yansıyan ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından başlatılan karşılıklı nakil (becayiş) süreci, devlet üniversitelerinde görevli idari personelin uzun süredir dile getirdiği bir mağduriyetin giderilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Ancak uygulamanın detayları incelendiğinde, bu sürecin ne denli etkin ve sürdürülebilir olacağına dair bazı soru işaretleri de beraberinde gelmektedir.

Öncelikle, söz konusu uygulama yıllardır gündeme getirilen yer değişikliği taleplerine yanıt niteliğindedir. Eş durumu, sağlık sebepleri veya sosyal-kişisel gerekçelerle yer değiştirmek isteyen birçok personel, mevcut mevzuatın kısıtlayıcı yapısı nedeniyle mağduriyet yaşamaktaydı. Bu bağlamda, karşılıklı nakil süreci çalışan memnuniyeti ve kurumsal aidiyet açısından olumlu bir gelişme olarak öne çıkmaktadır.