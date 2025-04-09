Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


09 Nisan 2025 11:14
Üniversiteler Arası Karşılıklı Nakil Süreci: Gerçek Bir Çözüm mü, Sınırlı Bir Adım mı?

1-Son günlerde kamuoyuna yansıyan ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından başlatılan karşılıklı nakil (becayiş) süreci, devlet üniversitelerinde görevli idari personelin uzun süredir dile getirdiği bir mağduriyetin giderilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Ancak uygulamanın detayları incelendiğinde, bu sürecin ne denli etkin ve sürdürülebilir olacağına dair bazı soru işaretleri de beraberinde gelmektedir.

Öncelikle, söz konusu uygulama yıllardır gündeme getirilen yer değişikliği taleplerine yanıt niteliğindedir. Eş durumu, sağlık sebepleri veya sosyal-kişisel gerekçelerle yer değiştirmek isteyen birçok personel, mevcut mevzuatın kısıtlayıcı yapısı nedeniyle mağduriyet yaşamaktaydı. Bu bağlamda, karşılıklı nakil süreci çalışan memnuniyeti ve kurumsal aidiyet açısından olumlu bir gelişme olarak öne çıkmaktadır.


türkiye aslanı
Şube Müdürü
09 Nisan 2025 11:15

2-1. Avantajlar

&#10004; Yıllardır süren bir mağduriyet gideriliyor: Üniversite idari personelinin nakil talepleri uzun yıllardır karşılanamıyordu. Bu düzenleme, özellikle eş durumu, sağlık sorunları ve kişisel tercihler nedeniyle yer değiştirmek isteyenler için bir çözüm sunuyor.

&#10004; Personel için motivasyon artışı sağlayabilir: Çalışanların aileleriyle bir arada olabilmesi, daha uygun koşullarda çalışabilmesi iş verimliliğini ve memnuniyetini artırabilir.

&#10004; YÖK ve sendikalar arasında olumlu bir diyalog ortamı oluşturabilir: Sendikaların uzun süredir talep ettiği bir konu olduğundan, bu düzenleme kamu çalışanları ile yönetim arasındaki ilişkileri güçlendirebilir.

&#10004; Üniversiteler arasındaki personel dengesizliği giderilebilir: Büyük şehirlerde yığılma, taşrada ise personel açığı sorunu yaşanıyordu. Becayiş sistemi ile gönüllü değişimler sayesinde bu dengesizlik bir ölçüde giderilebilir.


türkiye aslanı
Şube Müdürü
09 Nisan 2025 11:16

3-2. Sınırlamalar ve Sorunlar

Karşılıklı nakil (becayiş) zorunluluğu süreci tıkayabilir:

Nakil yapmak isteyen kişinin, gitmek istediği üniversiteden bir karşılıklı aday bulması gerekiyor.

Bu zorunluluk, sürecin esnekliğini kısıtlıyor ve birçok kişinin beklediği kadar yaygın bir çözüm olmayabilir.

Sadece kadrolu personeli kapsıyor olabilir:

Düzenlemenin sözleşmeli personeli kapsayıp kapsamadığı net değil.

Eğer yalnızca kadrolu memurları kapsıyorsa, YÖK bünyesindeki 4/B?li sözleşmeli personel ve diğer esnek çalışma modellerinde çalışanlar dışarıda kalacak.

Büyükşehirlerde becayiş bulmak zor olabilir:

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerden taşraya gitmek isteyen çok kişi olabilir.

Ancak taşradan büyükşehirlere geçmek isteyen personel sayısı daha az olabilir.

Bu dengesizlik, sürecin belirli bölgelerde tıkanmasına neden olabilir.

Üniversiteler arasında yönetim engelleri çıkabilir:

Bazı üniversiteler, becayiş işlemlerine sıcak bakmayabilir veya ihtiyaçlarını gerekçe göstererek bazı nakilleri onaylamayabilir.

Özellikle rektörlükler ve personel daireleri arasındaki koordinasyon süreci belirleyici olacak.


türkiye aslanı
Şube Müdürü
09 Nisan 2025 11:18

4-3. Olası Sonuçlar ve Gelecek Senaryoları

Başlangıçta düşük başarı oranı olabilir:

Sistem, ilk etapta yeterli sayıda karşılıklı talep oluşmadığı için düşük başarı oranına sahip olabilir. Ancak zamanla, bu sistemin nasıl işleyeceği daha iyi anlaşılacak ve üniversiteler arasında denge sağlanmaya çalışılacaktır.

Sendikalar sürecin genişletilmesini talep edebilir:

Becayiş zorunluluğunun kaldırılması,

Nakil sürecinin tek taraflı olarak yapılabilmesi,

Sözleşmeli personelin de kapsama alınması gibi konular sendikalar tarafından gündeme getirilebilir.

Daha kapsamlı bir üniversiteler arası nakil sistemi gelebilir:

Eğer sistem başarısız olursa, gelecekte sağlık, eş durumu ve hizmet yılı gibi kriterlere dayalı doğrudan nakil sistemleri tartışılabilir.

Üniversiteler, personel politikalarını yeniden düzenlemek zorunda kalabilir:

Eğer çok fazla kişi belirli üniversitelerden ayrılmak isterse, bu kurumlar çalışma koşullarını iyileştirmek zorunda kalabilir.


türkiye aslanı
Şube Müdürü
09 Nisan 2025 11:19

4-Sonuç

&#10004; Bu sistem, en azından bir başlangıç adımı olarak önemli ama yeterli değil.

&#10004; Başlangıçta sınırlı bir başarı sağlanabilir ancak sürecin tıkanması muhtemel.

&#10004; Gelecekte sendikaların ve personelin daha geniş çaplı nakil sistemleri için baskı yapması beklenebilir.

Kısacası, becayiş şartı kaldırılmadıkça ve sistem daha esnek hale getirilmedikçe çok büyük bir etki yaratması zor görünüyor. Ancak uzun vadede, personel nakil süreçlerinde daha köklü değişikliklerin önünü açabilir. Kesinlikle, sürecin gerçek anlamda etkili olup olmayacağı belirsiz. Becayiş şartı nedeniyle birçok kişinin nakil yapması zorlaşabilir. Başvurular alınacak ama eşleşme olmadığı için çoğu kişi yer değiştiremeyecek.

Bu yüzden beklentiyi düşük tutmak en iyisi. Eğer sistem işlerse zamanla genişletilebilir ama şu an için herkesin kolayca yer değiştirebileceği bir düzenleme değil. Sadece şanslı olanlar yararlanabilir. Bu yüzden fazla ümit bağlamadan süreci takip etmek daha mantıklı.

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