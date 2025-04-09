Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


09 Nisan 2025 11:33

Karşılıklı nakil şartı olmadan tayin hakkınız olsaydı, yer değiştirmek ister miydiniz?
Bu soru, mevcut sistemin yetersiz kaldığı durumları ve çalışanların gerçek yer değişikliği ihtiyaçlarını görmek amacıyla sorulmuştur.

Bu ankete 7 dakikada, 1 kişi oy kullandı

Bu soru, mevcut sistemin yetersiz kaldığı durumları ve çalışanların gerçek yer değişikliği ihtiyaçlarını görmek amacıyla sorulmuştur.

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