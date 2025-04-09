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Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
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Editörler : crops35
Karşılıklı nakil şartı olmadan tayin hakkınız olsaydı, yer değiştirmek ister miydiniz?
Bu soru, mevcut sistemin yetersiz kaldığı durumları ve çalışanların gerçek yer değişikliği ihtiyaçlarını görmek amacıyla sorulmuştur.
Bu soru, mevcut sistemin yetersiz kaldığı durumları ve çalışanların gerçek yer değişikliği ihtiyaçlarını görmek amacıyla sorulmuştur.
|Güvenlik kodu
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