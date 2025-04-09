Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Nisan 2025 12:14
Özel Okula Nakil

Değerli arkadaşlar, ortaokul öğrencimi bir süre önce özel bir okula nakil aldırdım. Bugün e okul üzerinden fark ettim ki ortak sınavlar dahil girilmeyen notlar var. Nakil işlemide gerçekleşti. Bu durumda izlenmesi gereken yol nedir?


bahçesaray
Şef
09 Nisan 2025 12:25

resmi yazı ile notları bildirin

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