Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Nisan 2025 13:06
Becayiş Sağlık Fizikçisi

Merhaba. Ankara Gülhane'de Sağlık Fizikçisiyim. Adana, Mersin, Tarsus bölgesine becayiş yapmak istiyorum. İlgilenen varsa mail atabilir. İyi çalışmalar.

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