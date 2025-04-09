Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Nisan 2025 13:16
Norm Fazlası - Re'sen Atama

Merhaba arkadaşlar.

Şu an görev yaptığım okulda norm 1, ben fazlayım maalesef. Zümrem ücretsiz izinde Haziran'a kadar. Bu durumda da re'sen atamaya tabii olur muyum?


bahçesaray
Şef
09 Nisan 2025 13:27

tercih yapmaz ,il içinde de başvuru yapmaz yada çıkmazsa resen atama olur

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