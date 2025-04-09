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Editörler : Lanet


09 Nisan 2025 14:35
İlginç konseptte olan "Tarihi Şeyler" yayınlanmaya başladı

Mizahla tarihi çok iyi harmanlayan; izlerken hem kahkaha attıran hem "vay be" dedirten ilginç bir konsepti var. tarih sevmeyenlerin bile ilgisini çekecektir. o derece eğenceli ve sürükleyici.

Programın adı: Tarihi Şeyler

Yayınlandığı mecra: Tabii platformu

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