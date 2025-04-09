Askeri Lojman Olan iller

Merhabalar Uzman Memur olarak Erzurum da görev yapmaktayım. Hava koşulları ve çocuğumun sağlık sıkıntıları nedeniyle atama istemek istiyorum çocuğumun çözger raporu var sekiz saatlik iznimi işyeri vermemektedir.Kara kuvvetleri komutanlığından MSB yada hava kuvvetleri komutanılığına yada deniz kuvvetleri komutanlığına geçmeyi düşünüyorum bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim saygılarımla konu siz değerli memurlar net üyelerine arz ederim.

Merhabalar Uzman Memur olarak Erzurum da görev yapmaktayım. Hava koşulları ve çocuğumun sağlık sıkıntıları nedeniyle atama istemek istiyorum çocuğumun çözger raporu var sekiz saatlik iznimi işyeri vermemektedir.Kara kuvvetleri komutanlığından MSB yada hava kuvvetleri komutanılığına yada deniz kuvvetleri komutanlığına geçmeyi düşünüyorum bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim saygılarımla konu siz değerli memurlar net üyelerine arz ederim.