Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


09 Nisan 2025 15:13
Askeri Lojman Olan iller
Merhabalar Uzman Memur olarak Erzurum da görev yapmaktayım. Hava koşulları ve çocuğumun sağlık sıkıntıları nedeniyle atama istemek istiyorum çocuğumun çözger raporu var sekiz saatlik iznimi işyeri vermemektedir.Kara kuvvetleri komutanlığından MSB yada hava kuvvetleri komutanılığına yada deniz kuvvetleri komutanlığına geçmeyi düşünüyorum bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim saygılarımla konu siz değerli memurlar net üyelerine arz ederim.

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