KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


09 Nisan 2025 15:23
Polislik'ten Düz memurluğa geçiş
Sevgili memur arkadaşlar internette bayağı araştırdım ancak kesin bir sonuç bulamadım. Hali hazırda polis memuruyum ve 39 yaşındayım. Derece kademe olarak 2/1 im. 35 yaş şartı olan bazı yerler var. 2026 yılındaki yapılacak olan kpss ye girmeyi düşünüyorum şimdiden çalışmaya başlayacağım. Sorum şu B grubu ataması için bir yaş şartı varmı? Sınava girip yeterli puanı aldığımda prosedür ilk kez memur olacaklar gibi mi işliyor yani önce sözleşmeli başlayıp sonra kadroya mı geçiliyor? Nüfus memuru olabilir kyk olabilir ne biliyim şoförlük vs vs hiç farketmez yeterki çalışma saati düzgün olan bir yer olsun geçmeyi düşünüyorum. Temizlik görevlisi arkadaşlar sakın yanlış anlamasın ancak hademe vs vs hepsini düşünüyorum. İşleyiş vs nasıl olur birde bu pozisyonlar için kpss 80 yeterli olur mu? Uzun yıllardır ders çalışmıyorum ancak geçen bir sınava girdim ağırlık sözeldi 83 aldım buda beni iştahlandırdı. Bu yaştan sonra bana kalkıp seni alamayız derler mi? Cevaplarınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum hepinize iyi günler dilerim.

the back of furkan
Şube Müdürü
09 Nisan 2025 16:36

Merkezi atamada yaş şartı yok. sadece icra memurluğunda var. atamalar direkt ösym üzerinden puan esasına göre yapılıyor. mülakat vs yok.

merkezi atama puanlarına burdan bakabilirsin üstad.

https://kpss.memurlar.net/kpssrobotu/2024/2/

Merkezi atamadaki kadroların hepsi kadrolu. sözleşmeli alımlar farklı oluyor.

Nüfus uzun süredir alım yapmıyor. alınca sözleşmeli 4b alıyor

kyk sözleşmeli 4b alıyor ve genelde yaş şartı oluyor.

şoförlük, temizlik görevlisi , hademe genelde ortaöğretim kpss ile alıyor. eğer lisans mezunuysan bu alımlara başvuramazsın.

şimdi benim sana sorum var üstad. mezuniyetin nedir? ona göre sana yardımcı olcam.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Apron memuru atamaları 2025P3 89.1 puan ile herhangi bir atama?Kariyer kapısı "başvuru onaylandı"Üniversitede herhangi bir lisans mezunu büro personeli ne iş yapıyor?Diploma hk.KİT vs Bakanlık mühendis maaşı2025 KPSS hk.İşe başlama belgeleri arşivden önce mi,sonra mı veriliyor?2024/2 Eti maden genel müdürlük (Ankara)Çevre Şehircilik CBS Uzman yardımcılığı ataması

Sözlük

bu akşamda makarna yiyelim 2 kanı çekilmek 1 film gibi 1 kimçi 1 sözlük çok güzel gelsenize 1 kilo vermeye çalışan erkek 1 düz iplik hattı 1 nifak tohumu 1 ulaşgkc 7 aşmış 1

Son Haberler

'Sarallar' suç örgütünün kilit ismi Atatürk Havalimanı'nda yakalandıKamu İşçileri İçin Toplu Sözleşme Süreci: Sendikalar Taleplerini İlettiRus heyeti, Rusya-ABD görüşmesi için Türkiye'ye geldiGöçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan İBB çalışanı tutuklandıSaraçhane'de protestoları takip eden yedi gazeteciye dava açıldı

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi