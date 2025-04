Polislik'ten Düz memurluğa geçiş

Sevgili memur arkadaşlar internette bayağı araştırdım ancak kesin bir sonuç bulamadım. Hali hazırda polis memuruyum ve 39 yaşındayım. Derece kademe olarak 2/1 im. 35 yaş şartı olan bazı yerler var. 2026 yılındaki yapılacak olan kpss ye girmeyi düşünüyorum şimdiden çalışmaya başlayacağım. Sorum şu B grubu ataması için bir yaş şartı varmı? Sınava girip yeterli puanı aldığımda prosedür ilk kez memur olacaklar gibi mi işliyor yani önce sözleşmeli başlayıp sonra kadroya mı geçiliyor? Nüfus memuru olabilir kyk olabilir ne biliyim şoförlük vs vs hiç farketmez yeterki çalışma saati düzgün olan bir yer olsun geçmeyi düşünüyorum. Temizlik görevlisi arkadaşlar sakın yanlış anlamasın ancak hademe vs vs hepsini düşünüyorum. İşleyiş vs nasıl olur birde bu pozisyonlar için kpss 80 yeterli olur mu? Uzun yıllardır ders çalışmıyorum ancak geçen bir sınava girdim ağırlık sözeldi 83 aldım buda beni iştahlandırdı. Bu yaştan sonra bana kalkıp seni alamayız derler mi? Cevaplarınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum hepinize iyi günler dilerim.

Sevgili memur arkadaşlar internette bayağı araştırdım ancak kesin bir sonuç bulamadım. Hali hazırda polis memuruyum ve 39 yaşındayım. Derece kademe olarak 2/1 im. 35 yaş şartı olan bazı yerler var. 2026 yılındaki yapılacak olan kpss ye girmeyi düşünüyorum şimdiden çalışmaya başlayacağım. Sorum şu B grubu ataması için bir yaş şartı varmı? Sınava girip yeterli puanı aldığımda prosedür ilk kez memur olacaklar gibi mi işliyor yani önce sözleşmeli başlayıp sonra kadroya mı geçiliyor? Nüfus memuru olabilir kyk olabilir ne biliyim şoförlük vs vs hiç farketmez yeterki çalışma saati düzgün olan bir yer olsun geçmeyi düşünüyorum. Temizlik görevlisi arkadaşlar sakın yanlış anlamasın ancak hademe vs vs hepsini düşünüyorum. İşleyiş vs nasıl olur birde bu pozisyonlar için kpss 80 yeterli olur mu? Uzun yıllardır ders çalışmıyorum ancak geçen bir sınava girdim ağırlık sözeldi 83 aldım buda beni iştahlandırdı. Bu yaştan sonra bana kalkıp seni alamayız derler mi? Cevaplarınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum hepinize iyi günler dilerim.