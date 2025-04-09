Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Nisan 2025 15:29
Ozel ders

Ozel ders vermek yasal mı?merak ettiğim bir konu bu.


ekpss3347
Memur
09 Nisan 2025 15:52

Cevabı gayet iyi biliyorsun. Ama amacın ortalığı karıştırmak sayın Ebu Cehil.


Ehil3
Aday Memur
09 Nisan 2025 16:02

Yoo,bilmiyorum. O yüzden soruyorum.


bahçesaray
Şef
09 Nisan 2025 16:26
yasakkkk
Toplam 3 mesaj

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