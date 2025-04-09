Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


09 Nisan 2025 15:45
Kit çalışanlarından tavsiyeye ihtiyacım var

Herkese merhaba. Gsb de sözleşmeli büro personeli olarak 1.5 senedir çalışıyorum kendi memleketimde aile evindeyim. İş yoğunluğum çok yok. Yaşım 24. 2026 sınavına hazırlanıp kit e geçiş yapmak istiyorum ama kafam çok karışık. İnsan gençken daha iyisi olsun diye çabalamak istiyor ama boşa çabalamakta istemiyorum. Sizce değer mi tavsiyelerinize açığım. Bölümüm Siyaset bilimi ve kamu yönetimi.


Mavi.Ufuklar
Şef
09 Nisan 2025 16:22

Uzun vadeli bir kariyer planınız varsa KİT'lerden ziyade, bakanlıklarda uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı gibi kariyer mesleklere yönelmeniz daha makul bir seçenek, bana göre. İş yükünüz çok değil madem, A grubu KPSS deneyebilirsiniz, bölümünüz de müsait. KİT'e geçtiğinizde, sınav çalışacak zamanınız olmayabilir, çünkü bazı KİT'lerde veya çalışılan görevde iş yoğunluğu gerçekten çok yüksek olabiliyor. Diğer taraftan KİT memurlukları, torpil/referans tayfası için tabiri caiz birer "arpalık" durumunda. Filankesin selamı ile işe alınan, herhangi bir sınava, yeterliliğe tabi olmadan KİT'lerde çalışan liyakatsiz biri, yıllarca emek harcamış KPSS'den yüksek puan alıp merkezi atama ile görev yapan birinin üzerinde amir, müdür oluyor. KİT'lerdeki yönetici/kariyer kadroları neredeyse tamamen torpil/referans sistemi ile çalışıyor. Yani, liyakatsiz insanlarla mücadele etmekle geçecek memurluk hayatınız. Bu yüzden, uzun vadeli bir kariyer planı için KİT'leri önermiyorum kesinlikle.


nesli521
Aday Memur
09 Nisan 2025 16:52

Düşünceleriniz ve önerileriniz için çok teşekkür ederim. Evet aslında A grubu sınavından güzel mesleklere sahip olunabiliyor lakin onun da süreci inanılmaz yorucu ve uzun etrafımdan biliyorum. A grubu kpss sonrasından kurumun kendi sınavı ardından mülakat derken gözümü korkutuyor o yüzden onu seçenek olarak düşünmüyorum şuanlık.

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