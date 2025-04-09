Kit çalışanlarından tavsiyeye ihtiyacım var

Uzun vadeli bir kariyer planınız varsa KİT'lerden ziyade, bakanlıklarda uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı gibi kariyer mesleklere yönelmeniz daha makul bir seçenek, bana göre. İş yükünüz çok değil madem, A grubu KPSS deneyebilirsiniz, bölümünüz de müsait. KİT'e geçtiğinizde, sınav çalışacak zamanınız olmayabilir, çünkü bazı KİT'lerde veya çalışılan görevde iş yoğunluğu gerçekten çok yüksek olabiliyor. Diğer taraftan KİT memurlukları, torpil/referans tayfası için tabiri caiz birer "arpalık" durumunda. Filankesin selamı ile işe alınan, herhangi bir sınava, yeterliliğe tabi olmadan KİT'lerde çalışan liyakatsiz biri, yıllarca emek harcamış KPSS'den yüksek puan alıp merkezi atama ile görev yapan birinin üzerinde amir, müdür oluyor. KİT'lerdeki yönetici/kariyer kadroları neredeyse tamamen torpil/referans sistemi ile çalışıyor. Yani, liyakatsiz insanlarla mücadele etmekle geçecek memurluk hayatınız. Bu yüzden, uzun vadeli bir kariyer planı için KİT'leri önermiyorum kesinlikle.