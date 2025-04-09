KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han


09 Nisan 2025 16:01
30 yaşında hukuk okumaya başlamak

Hukuk Fakültesine 30 yaşında başlayıp 34 yaşında bitirmek istiyorum.Hedefim kaymakam,adli yargı ve dışişleri meslek memurluğu ama bunlarda 35 yaş şartı var 34 yaşında mezun olursam 1 sene zamanım oluyor sizce bu yola girmelimiyim?


Mavi.Ufuklar
Şef
09 Nisan 2025 16:46

30 yaşında üniversite okumakta herhangi bir sakınca yok ama saydığınız meslekler ağır torpil isteyen meslekler. Hatta bazen ağır torpiller bile yetmiyor. Kaldı ki okulu 4 senede bitireceğinizin garantisi de yok. Tanıdığım biri, 35 yaşında kamyon şoförü iken sınava girdi, Gebze Teknoloji Üniversitesinde bilgisayar mühendisliği okudu. Şimdilerde, Amerika'da ebay şirketinde çalışıyor. Hukuk mezunu işsiz çook. İllaki bir üniversite okuyacaksınız, ufkunuzu daha geniş tutmanızı tavsiye ediyorum. Başka alternatifler de var.

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