Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Nisan 2025 16:17
Norm Fazlası Atamaları (Nisan 2025)
İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Durumda Bulunan Öğretmenlerin Belirlenmesi 9-10 Nisan 2025 İhtiyaç listesini açıklayan il var mı? Güncel durumda proje atamasında atanamayan öğretmenler başvuru yapabilecek mi? Proje okullarına atanan öğretmenlerin yerleri açık olarak görünecek mi?

1aysemm
Aday Memur
09 Nisan 2025 16:44

Hocam tebligat imzalayacakmisiz. Atanamadik diye. Buna yetisirse basvurabilecekmisiz.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Proje okulları sonuçProje ataması son durumEn zor öğretmenlik branşıMaaş karşılığı 21 saat olmalıEk dersler ne alemde?Ek DersProje okula ikinci 4 yıla başvurusu kabul edilmeyen öğretmen hemen norm fazlası mı olur ?Ankara mı Bursa mı?Proje okulu öğretmen atama sonuçlarıProje okulu atama sonuclari yarin belli olacak

Sözlük

aşmış 1 haftanın son iş günü son saatler 1 iran çitası 1 kimçi 1 kilo vermeye çalışan erkek 1 Bugün olanlar 2 kanı çekilmek 1 bazı haksızlıklara sessiz kalmak,bazılarını vurgulamak 1 septimus severus 1 film gibi 1

Son Haberler

Eşinin kayıp ihbarı verdiği kişi öldürülmüş halde bulundu'Sarallar' suç örgütünün kilit ismi Atatürk Havalimanı'nda yakalandıKamu İşçileri İçin Toplu Sözleşme Süreci: Sendikalar Taleplerini İlettiRus heyeti, Rusya-ABD görüşmesi için Türkiye'ye geldiGöçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan İBB çalışanı tutuklandı

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi