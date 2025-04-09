Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Nisan 2025 16:54
Şarka Urfa'ya gelicekler için tavsiyeler

Merkezin sürgün yeri eyyubiyedir eyyübiye polis karakolu 1+1 çalışır eyyübiye devriye ekipler çakma 12 36 uygulama noktaları çakma 12 36 dir yunuslar 1+1 çalışır yaya devriye ek görev vs çok merkezde ayrıca merkezin terör ücreti 2300 TL şuan Birecik Akçakale Ceylanpınar 8100 alıyor Urfa merkezde ev tutacaksaniz Karaköprü yada masukta tutacaksiniz 2+1 güzel bir ev 13 bin den başlıyor şuan yazın klimasız neresine giderseniz gidin olmuyor insanı için anlaşması zor biraz seven var sevmeyen de var Suriyeli ve Arap nüfusu fazla eyyübiye bölgesinde çalışmak zor akrabalar arası kız kavgası silah bıçak yaralisi eksik olmaz sormak istediğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz

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