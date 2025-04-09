Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Nisan 2025 17:21
Maaşlar eridi

50 binlira maaşla ancak karın doyuruluyor

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