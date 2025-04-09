e-sınav görevli başvurusu

artık gözetmen olmak için uygulama ve izleme sertifikası mı gerekiyor? bu sertifikayı nasıl alabiliriz? kurs nerede ne zaman açılır?

artık gözetmen olmak için uygulama ve izleme sertifikası mı gerekiyor? bu sertifikayı nasıl alabiliriz? kurs nerede ne zaman açılır?