Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Nisan 2025 17:42
e-sınav görevli başvurusu
artık gözetmen olmak için uygulama ve izleme sertifikası mı gerekiyor? bu sertifikayı nasıl alabiliriz? kurs nerede ne zaman açılır?

penac
Şube Müdürü
09 Nisan 2025 18:06

Bilişim ile alakalı bir bölüm bitirmeniz ya da sertifikanız olması gerekiyor.


Bote3434
Aday Memur
09 Nisan 2025 18:08

Hem bilisimciyim hem sertifikam var ama sınav çıkmıyor

Toplam 2 mesaj

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