Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Nisan 2025 19:15
Promosyon 1 Eylülde Ödensin.

Eylulde eğitim yılı için hazırlık ve masrafları gidermek anlamında 1 eylulde çok yararlı olur


soadist
Şube Müdürü
09 Nisan 2025 19:22
Hiç kimsenin umrunda olmaz bu

Sesverr
09 Nisan 2025 20:29

Aslında herkesi ilgilendirir. Sadece çocuklu personel değil paramız neden 1 ay bankada kalsın.

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