Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Nisan 2025 19:59
Ehliyeti olanlar 5 yılda bir eğitim almalı

en ant ilkokul mezunu 18 de aliyor ehliyeti 65-70 e kadar sorgu sual olmadan trafikte geziyor. kimse sormuyor durumu arac kullanmaya musait mi vs..

bu yuzden trafik kasaplarla dolu.

5 senede 1 ehliyet sahiplerine surucu kurslarindan egitim alma zorunlulu getirilirse trafikte de duzelmeler olacakti


Mustfa4444
Memur
09 Nisan 2025 20:24
Konunun emniyet formu ile alakası nedir?Kanunu,nizamı biz mi çıkarıyoruz.Yetki Tbmm ve yönetmelik vs çıkarma yetkisi olan kişi ve kurumlarda.Emniyet,Jandarma,Sahil Güvenilik vs sadece uygulayıcı.
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