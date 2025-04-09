Ehliyeti olanlar 5 yılda bir eğitim almalı

Konunun emniyet formu ile alakası nedir?Kanunu,nizamı biz mi çıkarıyoruz.Yetki Tbmm ve yönetmelik vs çıkarma yetkisi olan kişi ve kurumlarda.Emniyet,Jandarma,Sahil Güvenilik vs sadece uygulayıcı.

Konunun emniyet formu ile alakası nedir?Kanunu,nizamı biz mi çıkarıyoruz.Yetki Tbmm ve yönetmelik vs çıkarma yetkisi olan kişi ve kurumlarda.Emniyet,Jandarma,Sahil Güvenilik vs sadece uygulayıcı.